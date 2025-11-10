Stabilitas Politik dan Ekonomi Jadi Prioritas dalam Proses Redenominasi Rupiah

jpnn.com - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menekankan implementasi redenominasi akan tetap mempertimbangkan berbagai aspek.

Adapun di antaranya memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

"Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung," ujar Ramdan, dikutip Senin (10/11).

Ramdan mengungkapkan wacana Menkeu Purbaya yang lebih dikenal kebijakan Rp1.000 menjadi Rp1 tersebut telah direncanakan secara matang.

Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

Proses redenominasi direncanakan melibatkan koordinasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan.

"Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diketahui telah mencanangkan kebijakan redenominasi rupiah atau lebih dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1.Purbaya.