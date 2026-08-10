Stadion Si Jalak Harupat Siap Menyambut FIFA Asean Cup 2026
jpnn.com - Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, kembali dipercaya menjadi salah satu venue pertandingan internasional.
Kali ini, stadion tersebut dipastikan masuk dalam daftar lokasi penyelenggaraan Premier Division atau Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.
Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 23 September 2026. Selain Stadion Si Jalak Harupat, FIFA juga menunjuk Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, sebagai lokasi pertandingan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat Hery Antasari membenarkan penunjukan Stadion Si Jalak Harupat sebagai salah satu venue.
Menurut Hery, Jawa Barat sudah mendapatkan kepastian untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan turnamen tersebut.
"Iya, jadi kami diundang karena kami salah satu yang akan menjadi tuan rumah. Bandung-nya kabupaten berarti," kata Hery saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).
Hery menyebut status Stadion Si Jalak Harupat sebagai venue sudah final. Dengan pelaksanaan turnamen yang makin dekat, persiapan di daerah pun mulai dilakukan.
"So far sudah fix lah kan sudah dekat juga ya. Jadi makanya hadir juga dari Kabupaten Bandung-nya langsung kan," ujarnya.
Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, dipastikan menjadi salah satu venue FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Indonesia.
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