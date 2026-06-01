Stadion Teladan Terancam Sepi Saat Piala AFF U-19 2026, Begini Penjelasan PSSI
jpnn.com, MEDAN - Piala AFF U-19 2026 tinggal menghitung jam sebelum resmi bergulir di Sumatra Utara. Namun di tengah euforia turnamen, muncul kabar mengejutkan dari salah satu venue pertandingan, Stadion Teladan Medan, yang terancam menggelar laga tanpa kehadiran penonton.
PSSI mengungkapkan federasi sepak bola Asia Tenggara (AFF) memberikan peringatan terkait kesiapan Stadion Teladan.
Meski lapangan dan sejumlah fasilitas utama telah dinyatakan layak, aspek keselamatan di beberapa area tribun masih menjadi sorotan serius.
Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, menjelaskan AFF hanya memberikan dua pilihan kepada penyelenggara. Opsi pertama, Stadion Teladan tetap digunakan sebagai arena pertandingan tetapi seluruh laga harus digelar tanpa penonton.
Opsi kedua, stadion hanya difungsikan sebagai tempat latihan bagi tim-tim peserta.
"Untuk Stadion Teladan ada dua opsi dari AFF. Bisa tetap dipakai untuk pertandingan tetapi tanpa penonton, atau hanya digunakan sebagai lapangan latihan," kata Arya.
Situasi ini membuat nasib Stadion Teladan masih menggantung menjelang kick-off turnamen yang berlangsung pada 1-13 Juni 2026.
Padahal, stadion bersejarah tersebut dijadwalkan menjadi markas pertandingan Grup B yang dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Stadion Teladan yang menjadi venue Piala AFF U-19 2026 khususnya grup B terancam menggelar laga tanpa penonton. Apa sebabnya?
