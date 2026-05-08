Stadium Show, Westlife Segera Gelar Konser di GBK

jpnn.com, JAKARTA - Westlife resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk 'Westlife 25: The Anniversary World Tour', termasuk konser Stadium Show di Jakarta.

Rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa.

CEO Folagopro, Subioto Jingga mengungkapkan antusiasmenya atas Stadium Show Westlife tersebut.

"Jadi menurut kami, fans Westlife di Indonesia ini sangat gede. Kalau kami jumlahkan dengan kapasitas ICE BSD plus di Stadion Madya, itu basically satu GBK dan bisa overwhelming. Nah, dengan data itulah dan kami melihat antusiasme dari para fansnya Westlife, kami yakin sih ini mudah-mudahan bisa oversold," ungkap Subioto Jingga di kawasan FX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (8/5).

Subioto Jingga menyebut bahwa ini merupakan pertama kali konser stadium Westlife di Indonesia.

Oleh karena itu, promotor berharap agar konser tersebut dapat mendapat sambutan baik dari para penggemar Westlife di Indonesia.

"Ini yang pertama di Indonesia, stadium show Westlife, dan juga salah satu yang di Asia. Mudah-mudahan bisa membawa enjoyment dan memberikan kualitas musik yang bagus untuk masyarakat Indonesia. Tentunya harganya juga harga sangat terjangkau nanti," ucap Subioto Jingga.

Dipromotori oleh Folagopro dan Sound Rhythm, konser tur dunia dengan tajuk Westlife 25: The Anniversary World Tour akan hadir di Jakarta, Indonesia, untuk konser stadium show terbesar di Asia Tenggara