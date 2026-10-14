Standard Chartered Indonesia Gelar Treasury Leadership Forum 2026, Bahas Masa Depan Pembayaran

jpnn.com, JAKARTA - Standard Chartered Indonesia menggelar Indonesia Treasury Leadership Forum 2026 bertema The Blueprint for Tomorrow: From Today’s Disruption to Tomorrow’s Opportunity.

Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri, pemimpin korporasi, serta para ahli untuk membahas bagaimana perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi global semakin memengaruhi peran treasury perusahaan.

Treasury Leadership Forum (TLF) merupakan forum tahunan Standard Chartered yang digelar di berbagai negara. Tahun ini merupakan kali kedua forum tersebut diselenggarakan di Indonesia.

“Pertumbuhan pembayaran digital di Indonesia menunjukkan betapa cepatnya kebutuhan transaksi terus berkembang. Ke depan, kecerdasan buatan (AI) dan mata uang digital berpotensi mengubah cara perusahaan melakukan transaksi keuangan, sehingga transaksi tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga semakin otomatis, cerdas, dan terhubung," ujar Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia.

Laporan Future of Trade 2026 dari Standard Chartered menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi perdagangan berpotensi meningkatkan nilai perdagangan global sebesar USD2,8 triliun, atau 6,9% di atas proyeksi dasar, pada 2031.

"Artinya, semakin luasnya penggunaan teknologi seperti AI, dokumen digital, dan otomatisasi proses bisnis dapat membantu perusahaan melakukan perdagangan lintas negara dengan lebih efisien, sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih besar,” tutur Donny.

"Melalui Treasury Leadership Forum, kami ingin mendorong diskusi mengenai bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan rantai pasok global," imbuhnya.

Sejalan dengan perubahan kebutuhan treasury, awal tahun ini Standard Chartered Indonesia meluncurkan Payouts-as-a-Service, yang memungkinkan nasabah korporasi mengotomatisasi pembayaran dalam skala besar dan berulang kepada berbagai pihak berdasarkan parameter bisnis yang telah ditentukan.