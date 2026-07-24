Standard Chartered Indonesia Raih 2 Penghargaan di Euromoney Awards for Excellence 2026

jpnn.com, JAKARTA - Standard Chartered Indonesia meraih dua penghargaan di ajang Euromoney Awards for Excellence 2026, yaitu sebagai Best Bank for Large Corporates in Indonesia dan Best Investment Bank for Debt Capital Markets in Indonesia.

Euromoney Awards for Excellence merupakan salah satu ajang penghargaan terkemuka di industri perbankan global, yang menilai institusi keuanganberdasarkan kinerja, inovasi, dampak bagi nasabah, serta kepemimpinan di pasar.

"Penghargaan ini mencerminkan peran Standard Chartered dalam mendukung kebutuhan pendanaan, transaction banking, dan akses pasar modal bagi pemerintah dan sektor publik, institusi keuangan, hingga korporasi besar di Indonesia," ujar Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia.

"Dengan pemahaman mendalam atas pasar Indonesia serta kapabilitas internasional Standard Chartered, kami akan terus menghadirkan solusi yang relevanbagi kebutuhan nasabah di Indonesia," imbuhnya.

Untuk kategori Best Bank for Large Corporates in Indonesia, penghargaan ini mencerminkan kemampuan Standard Chartered dalam menghadirkan solusi lintas negara yang kompleks bagi korporasi-korporasi terbesar di Indonesia, termasuk badan usaha milik negara, entitas strategis nasional, serta perusahaan domestik dan multinasional terkemuka.

Untuk kategori Best Investment Bank for Debt Capital Markets in Indonesia, penghargaan ini menggarisbawahi peran Standard Chartered dalam mendukung Pemerintah Indonesia, BUMN, institusi keuangan, dan korporasi Indonesia dalam mengakses pendanaan dari pasar modal utang internasional.

“Penghargaan dari Euromoney ini mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap Standard Chartered dalam mendukung kebutuhan pembiayaan yang penting dan kompleks,” ujar AmitVerma, Head of Coverage, Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Indonesia.

Pengakuan dari Euromoney ini melengkapi deretan penghargaan yang diraih Standard Chartered Indonesia sepanjang 2025 dan 2026, sekaligus menegaskan peran Standard Chartered dalam mendukung kebutuhan nasabah di berbagai segmen.(chi/jpnn)