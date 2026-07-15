Standing Motor di Atas Jembatan, Rifki Terjatuh ke Sungai Kampar Lalu Hilang
jpnn.com - KAMPAR - Seorang pemuda bernama Rifki Marwanda (21) terjatuh ke Sungai Kampar dari Jembatan Rantau Berangin, Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, pada Selasa (14/7) malam.
Rifki tercebur ke sungai setelah mengendarai sepeda motornya, konon dengan cara ugal-ugalan, di Jembatan Rantau Berangin.
Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani mengatakan sebelum kejadian korban sedang berada di atas jembatan bersama dua rekannya, Andre dan Aldi.
Sekitar pukul 22.00 WIB, korban berpamitan untuk pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih miliknya.
“Korban diduga memacu kendaraannya sambil melakukan aksi standing (wheelie) atau mengangkat roda depan sepeda motor,” kata Wulan Rabu (15/7).
Sekitar 10 meter dari lokasi kedua rekannya berdiri, sepeda motor yang dikendarai korban menabrak pagar pembatas jembatan hingga korban terjatuh ke Sungai Kampar.
Melihat kejadian tersebut, kedua rekannya langsung berusaha mencari korban di sekitar dermaga dan tepian sungai.
Karena korban tidak ditemukan, mereka kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian itu kepada Polsek Bangkinang Barat.
Rifki tercebur ke sungai setelah mengendarai sepeda motornya dengan ugal-ugalan di Jembatan Rantau Berangin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bersama TNI, Polres Kampar dan Kejari Perkuat Harmonisasi Penegakan Hukum
- Ciptakan Aplikasi Bank Palsu untuk Aksi Phishing, Mahasiswa di Kampar Ditangkap
- Anak Tenggelam di Sungai Kampar Ditemukan Meninggal Dunia
- Rebutan Warisan, Kakak Bacok Adik Kandung di Kampar
- Aktivitas PETI di Sungai Singingi Kampar Diberangus Polisi, 6 Rakit Langsung Dibakar
- Inovasi Green Policing di Polres Kampar, Urus SIM Warga Dapat Sayuran Gratis