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Standing Motor di Atas Jembatan, Rifki Terjatuh ke Sungai Kampar Lalu Hilang

Standing Motor di Atas Jembatan, Rifki Terjatuh ke Sungai Kampar Lalu Hilang
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Penampakan jembatan tempat Rifki terjun bebas ke Sungai Kampar. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - KAMPAR - Seorang pemuda bernama Rifki Marwanda (21) terjatuh ke Sungai Kampar dari Jembatan Rantau Berangin, Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, pada Selasa (14/7) malam.

Rifki tercebur ke sungai setelah mengendarai sepeda motornya, konon dengan cara ugal-ugalan, di Jembatan Rantau Berangin.

Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani mengatakan sebelum kejadian korban sedang berada di atas jembatan bersama dua rekannya, Andre dan Aldi.

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Sekitar pukul 22.00 WIB, korban berpamitan untuk pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih miliknya.

“Korban diduga memacu kendaraannya sambil melakukan aksi standing (wheelie) atau mengangkat roda depan sepeda motor,” kata Wulan Rabu (15/7).

Sekitar 10 meter dari lokasi kedua rekannya berdiri, sepeda motor yang dikendarai korban menabrak pagar pembatas jembatan hingga korban terjatuh ke Sungai Kampar.

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Melihat kejadian tersebut, kedua rekannya langsung berusaha mencari korban di sekitar dermaga dan tepian sungai.

Karena korban tidak ditemukan, mereka kemudian meminta bantuan warga dan melaporkan kejadian itu kepada Polsek Bangkinang Barat.

Rifki tercebur ke sungai setelah mengendarai sepeda motornya dengan ugal-ugalan di Jembatan Rantau Berangin.

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