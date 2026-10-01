Starrducc Diundang Tampil di Music Lane Festival Okinawa

jpnn.com, BOGOR - Band indie-pop asal Bogor, Starrducc dipastikan tampil di Music Lane Festival Okinawa yang akan digelar pada 22-24 Januari 2027 di Koza City, Okinawa, Jepang.

Music Lane Festival Okinawa merupakan festival showcase internasional yang diselenggarakan di Kota Okinawa, atau yang juga dikenal sebagai Koza.

Dengan pusat kegiatan di Koza Music Town, festival tersebut berlangsung dalam format rangkaian acara yang tersebar di berbagai lokasi pertunjukan.

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Para profesional industri musik yang disebut sebagai delegasi - termasuk penyelenggara festival, promotor, perwakilan label, dan agen pemesanan artis - diundang, terutama dari seluruh Asia untuk bertemu dan menjalin koneksi dengan para artis yang berpartisipasi.

Music Lane Festival Okinawa hadir sebagai pintu gerbang baru bagi para artis yang ingin menjangkau pendengar lebih luas.

Keterlibatan dalam Music Lane Festival Okinawa mendatang akan menjadi penampilan perdana Starrducc di Jepang.

Oleh sebab itu, band beranggotakan Mirakei (vokalis), Andreas (gitar), Daniel (drum), Bani (gitar akustik), dan Adji (bass) tersebut sangat antusias.

Starrducc tidak sabar melakukan pertunjukan dan bertemu pendengar di Negeri Sakura.