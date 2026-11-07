Starting Grid & Live Streaming Sprint MotoGP Qatar Malam Ini

jpnn.com - DOHA - Marco Bezzecchi memamerkan kekuatan dan kecepatan motornya pada kualifikasi utama MotoGP Qatar di Sirkuit Lusail, Doha, Sabtu (7/11) malam.

Bezzecchi menjadi yang paling kencang dengan catatan waktu satu menit 50,028 detik, mematahkan rekor lap yang dibukukan Fabio Di Giannantonio saat practice.

Sementara itu, Marc Marquez harus puas dengan posisi start kedua.

"Target tercapai, yakni start di baris depan. Saya sudah tahu dari kemarin bahwa Marco memiliki kecepatan yang berbeda akhir pekan ini, sangat cepat. Jadi, saya harus segera memahami hal itu dan berusaha menjadi yang terbaik," ujar Marc Marquez.

Balapan MotoGP Qatar akan dimulai dengan sprint (setegah dari grand prix/race) malam ini. Live streaming sprint MotoGP Qatar hadir di Vidio. (cr/jpnn)

Starting Grid MotoGP Qatar

1. Marco Bezzecchi |2. Marc Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio

4. Raul Fernandez | 5. Francesco Bagnaia | 6. Ai Ogura

7. Johann Zarco | 8. Pedro Acosta | 9. Fermin Aldeguer

10. Enea Bastianini | 11. Jorge Martin | 12. Brad Binder

13. Franco Morbidelli | 14. Luca Marini | 15. Iker Lecuona

16. Diogo Moreira | 17. Jake Dixon | 18. Maverick Vinales

MotoGP Qatar 2026

Jumat (6/11)

18.45-19.30 WIB: Free Practice 1 (Marc Marquez)

23.00 WIB: Practice (Fabio Di Giannantonio)

Sabtu (7/11)

18.00-18.30 WIB: Free Practice 2 (Marco Bezzecchi)

18.40-18.55 WIB: Qualifying 1 (Fermin Aldeguer, Pedro Acosta)

19.05-19.20 WIB: Qualifying 2 (Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio)

23.00 WIB: Sprint 11 Laps

Minggu (8/11)

18.40-18.50 WIB: Warm Up

23.00 WIB: Grand Prix/Race 22 Laps