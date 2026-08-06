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Starting XI Persib Vs Persebaya, Sudah Main!

Starting XI Persib Vs Persebaya, Sudah Main!
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Piala Presiden 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - GIANYAR - Persib Bandung menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Persebaya Surabaya di laga final Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (6/8) malam WIB. Sedang berlangsung!

Pertandingan pemungkas itu digelar tanpa kehadiran kedua belah pihak suporter.

Malam ini, pelatih Persib Igor Tolic memasang sebelas pemain yang sama ketika mereka mengalahkan Persija 2-1 di laga semifinal, pekan lalu.

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Posisi penjaga gawang diisi oleh Teja Paku Alam, yang dikawal oleh Patricio Matricardi dan Gabriel Mutombo.

Pemain muda, Ikwan Tanamal, kembali mendapat kepercayaan Igor untuk bertugas di sisi kiri bersama Kakang Rudianto.

Lini tengah Persib dijaga oleh Adam Alis dan Gakuto Notsuda. Sementara, sektor sayap dan penyerangan diserahkan kepada Luciano Guaycochea, Balsa Sekulic, Luka Menalo, dan Uilliam Barros.

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Sebelumnya, Igor menyebut belum menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan dalam laga nanti. 

Itu karena dia akan melihat kondisi terakhir para pemain terlebih dahulu.

Persib tak mengubah susunan pemain saat menghadapi Persebaya di Final Piala Presiden 2026.

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