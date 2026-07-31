Starting XI Timnas Indonesia vs Timor Leste Penuh Kejutan, John Herdman Beri Petunjuk

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan timnya tidak akan tampil dengan komposisi yang sama saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Juru taktik asal Inggris itu memberi sinyal akan merombak susunan pemain sejak menit pertama. Keputusan melakukan rotasi diambil bukan tanpa alasan.

Selain menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal turnamen, Herdman juga ingin memberi kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan kualitas sekaligus menjaga persaingan di dalam Skuad Garuda.

Namun, Herdman memilih menutup rapat siapa saja yang bakal masuk ke starting eleven.

Dia sengaja membuat lawan maupun para suporter penasaran dengan komposisi tim yang akan diturunkannya.

"Saya harus membuat kalian menebak-nebak untuk besok (malam ini). Saya pikir penting untuk membuat para penggemar tetap bersemangat dan membiarkan mereka memprediksi susunan pemainnya," kata Herdman.

Meski Indonesia berstatus unggulan setelah menghajar Kamboja 5-1 pada laga pembuka, Herdman menegaskan duel melawan Timor Leste tidak akan mudah.

Menurutnya, performa calon tim berjuluk O Sol Nascente itu terus mengalami peningkatan sepanjang turnamen.