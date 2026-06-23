Stasiun JIS Sudah Bisa Digunakan, Pramono: Kado untuk HUT Jakarta
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Stasiun Jakarta International Stadium (JIS).
Mereka juga meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bersama BTN yang menyambungkan JIS dan Ancol.
Pramono menuturkan bahwa aktivasi dan peresmian tersebut adalah kado ulang tahun ke-499 Jakarta yang jatuh pada 22 Juni kemarin.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kado ulang tahun ke-499, yaitu berupa aktivasi JIS dan Ancol, termasuk stasiun KRL ini,” ucap Pramono di Stasiun JIS.
Menurut dia, hal tersebut menunjukkan kerja sama kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Perhubungan juga BTN dengan Pemerintah DKI Jakarta termasuk juga dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo.
Dia berharap aktivasi stasiun dan pembukaan JPO bisa membuat pemanfaatan JIS yang lebih maksimal.
“Seperti diketahui problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi,” katanya.
Sementara itu, Dudy menambahkan bahwa stasiun sudah bisa digunakan sejak Selasa kemarin meski baru menggunakan satu peron.
Pramono menuturkan bahwa aktivasi Stasiun JIS dan peresmian JPO tersebut adalah kado ulang tahun ke-499 Jakarta yang jatuh pada 22 Juni
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