Statistik Bhayangkara FC Vs Semen Padang & Klasemen Super League

Dua bintang Bhayangkara FC di pekan ke-23 Super League. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara FC meluluhlantakkan Semen Padang dalam derbi Sumatra, pada pekan ke-23 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (24/2) malam WIB.

Tuan rumah menang telak, berpesta gol, 4-0.

"Kami 100 persen fokus untuk pertandingan ini. Itu karena laga home, dan, sering sekali pertandingan melawan tim yang sedang ada di papan bawah klasemen itu sangat menyulitkan," ujar Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster seperti dipetik dari halaman media sosial klub.

"Empat gol tanpa kebobolan, itu sungguh sangat penting buat kami. Namun, tim tidak bisa bersantai setelah ini," imbuhnya.

Dari statistik di atas, terlihat dominasi Bhayangkara dari tamunya.

Kemenangan itu pun membuat Bhayangkara mulai mendekati papan atas.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster mengatakan bahwa mencetak 4 gol tanpa kebobolan itu sungguh sangat penting buat mereka.

