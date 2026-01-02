Status Dame Diagne Kini Pemain Lokal di IBL 2026, Satria Muda Bandung Dapat Untung

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Satria Muda Bandung mendapatkan keuntungan seusai Dame Diagne dianggap pemain lokal pada IBL 2026.

Pebasket kelahiran 29 Juli 2005 itu statusnya berganti sebagai pemain lokal oleh FIBA seusai berkas kewarganegaraannya selesai diurus Perbasi.

Tercatat jebolan Indonesia Patriots tersebut resmi menyandang sebagai warga negara Indonesia seusai seluruh berkas rampung pada 11 Desember 2025 silam.

Managing Director Satria Muda, Christian Ronaldo Sitepu menyambut positif perubahan status Dame Diagne.

Pada awalnya SM Bandung mendaftarkan pemain asal Senegal itu sebagai keturunan saat berlaga di IBL 2024 silam.

Musim lalu tercatat siswa SMAN 116 Jakarta itu urung bermain di Indonesia seusai menimba ilmu di Spanyol.

“Kami menyambut keputusan ini dengan rasa syukur dan senang. Dame adalah pemain yang tumbuh dan berkembang bersama Satria Muda dan ekosistem bola basket Indonesia."

“Perubahan status ini menjadi bukti bahwa proses pembinaan jangka panjang dapat memberikan kontribusi nyata, baik bagi klub maupun tim nasional Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Dodo itu.