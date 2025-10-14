Status DJ Panda Terkait Kasus Pengancaman Terhadap Erika Carlina
jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda akan segera diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait laporan Erika Carlina.
Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah mengatakan bahwa DJ Panda dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (15/10).
"Tanggal 15 (Oktober). Panggilan pertama," ungkap AKBP Iskandarsyah, Senin (13/10).
Menurutnya, DJ Panda belum memberi konfirmasi soal kehadiran pada pemeriksaan pertama.
AKBP Iskandarsyah hanya menyebut bahwa sampai saat ini DJ Panda masih berstatus sebagai saksi.
"Iya saksi," tambahnya.
Adapun laporan Erika Carlina terhadap DJ Panda soal dugaan pengancaman telah naik ke penyidikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah beberapa waktu lalu.
