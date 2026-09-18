Status Nikah Masih Menggantung, Eza Gionino Ungkap Nasib Rumah Tangganya
jpnn.com, JAKARTA - Status pernikahan pasangan selebritas Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha ternyata dalam posisi menggantung.
Pasalnya, gugatan cerai yang sebelumnya dilayangkan oleh Meiza Aulia atau disapa Eca, di Pengadilan Agama Cibinong pada 3 September 2025 tidak dapat diterima dan dibatalkan oleh majelis hakim, karena syarat batas minimal pisah rumah selama enam bulan belum terpenuhi.
Oleh karena itu, keduanya secara hukum negara masih sah berstatus sebagai suami istri.
Di tengah ketidakpastian status pernikahannya, Eza Gionino mengatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah untuk menjaga kondisi mental dan masa depan ketiga anaknya.
"Tolong doanya yang terbaik ya, karena ini ada hubungannya dengan ketiga anak saya. Jadi, tolong doanya yang terbaik saja untuk ya, saya, dan Eca, dan anak-anak," kata Eza Gionino saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.
Sementara itu, kuasa hukum Eza Gionino, Raka Danira, menuturkan soal kemungkinan pihaknya untuk mengambil langkah berupa mengajukan permohonan cerai talak.
Akan tetapi, hingga saat ini kedua pihak belum menemukan titik temu.
"Betul ya, sudah ada arah pembicaraan ke sana, cuma kesepakatannya belum nemu yang klik nih begitu," ucap Raka Danira.
Status pernikahan pesinetron Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha ternyata dalam posisi menggantung.
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