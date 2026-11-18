jpnn.com, JAKARTA - Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat berpandangan bahwa posisi wakil presiden idealnya diisi figur nonpartai politik.

Menurut dia, sosok di luar struktur partai memiliki ruang untuk memberikan pandangan lebih objektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Pandangan tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat peluang Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjadi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan yang saat ini diduduki Gibran Rakabuming Raka.

Ali menilai Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang menjadi modal untuk mengisi posisi tersebut.

Namun, peluangnya juga bergantung pada keputusan Presiden dan dinamika politik dengan partai-partai koalisi.

"Idealnya nonpartai untuk dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan," kata Ali.

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Menurut Ali, Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dibandingkan nama-nama lain yang beredar dalam pembicaraan mengenai calon pengganti wakil presiden.

"Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dari yang dimiliki oleh semua nama lain yang beredar. Mungkin kelemahannya hanya dari sisi kekuatan partainya yang relatif kecil," ujarnya.