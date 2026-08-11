Status Pengemudi Ojol Bakal Jadi Pelaku Usaha Mikro
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ekosistem Transportasi Digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal.
Maman mengatakan saat ini hanya sekitar dua pasal yang masih dalam tahap sinkronisasi dan finalisasi sebelum regulasi tersebut ditetapkan.
“Sekarang sedang dalam tahap finalisasi akhir terkait Perpres mengenai ekosistem transportasi digital,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8).
Maman menuturkan salah satu substansi yang telah menjadi kesepahaman pemerintah dalam regulasi tersebut adalah penetapan pengemudi ojek online (ojol) sebagai usaha mikro.
Maman mengatakan status tersebut dipilih dengan mempertimbangkan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol yang telah berdialog dengan pemerintah.
“Saya sudah bertemu kurang lebih dengan hampir 20 asosiasi dan komunitas ojol. Aspirasi mereka mayoritas mengarah kepada UMKM, artinya ke usaha mikro,” ujarnya.
Menurut Maman, penetapan sebagai usaha mikro memungkinkan pengemudi ojol tetap memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya sekaligus memperoleh akses terhadap berbagai kebijakan dan insentif UMKM.
“Insyaallah dengan statusnya sebagai UMKM, ojol memiliki fleksibilitas waktu. Kemudian, beberapa paket kebijakan insentif terhadap UMKM juga bisa mereka nikmati,” katanya.
Dengan statusnya sebagai UMKM, ojol memiliki fleksibilitas waktu dan paket kebijakan insentif juga bisa mereka nikmati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jalankan Arahan Presiden, PB BP Taskin Gelar Turnamen Bulu Tangkis sekaligus Berdayakan UMKM
- Dukung Kreativitas & UMKM Batik, ShopeePay dan SPayLater Gelar Kompetisi Desain Batik Nasional "Corak Cerita Nusantara"
- Jadi Mitra Binaan Pertamina, Narita Shibori Raih Kenaikan Omzet 3 Kali Lipat
- Bea Cukai Malang Memperkuat Daya Saing UMKM Lewat Klinik Ekspor
- Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga Terpikat Produk UMKM Mitra Binaan di IFW 2026
- Mantap! UMKM Binaan Bea Cukai Malang Sukses Ekspor Produk Sambal ke Sabah Malaysia