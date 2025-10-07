Status PPPK Paruh Waktu Hanya Sebentar, Instansi Dilarang Rekrut Honorer Baru

jpnn.com, JAKARTA - Status PPPK paruh waktu hanya sebentar, honorer pun diminta bersabar. Namun, agar semua PPPK paruh waktu bisa dialihkan ke penuh waktu, setiap instansi dilarang merekrut honorer baru lagi.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja mengingatkan instansi pusat dan daerah untuk tidak merekrut honorer baru lagi.

Jika butuh ASN PPPK, maka instansi diharapkan mengalihkan PPPK paruh waktu ke penuh waktu.

Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Minta Inpassing Agar Bisa jadi PPPK

Pengalihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu tanpa tes lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengatakan setelah bertemu BKD banyak informasi yang disampaikan. Salah satunya soal peralihan PPPK paruh waktu ke PPPK full time akan berjalan cepat bila instansi tidak merekrut honorer baru lagi.

Jadi, ketika ada formasi kosong langsung diisi oleh PPPK paruh waktu.

'Sesuai penjelasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Jawa Timur, 21 ribuan honorer yang diangkat PPPK paruh waktu akan diangkat penuh waktu secara bertahap sesuai ketersediaan formasi," kata Faisol kepada JPNN, Selasa (7/10).

Dia melanjutkan Pemprov Jatim akan menyerahkan SK PPPK paruh waktu pada November 2025.