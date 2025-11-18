Status Tersangka Dibantah, Lisa Mariana Hadiri Pemeriksaan di Polda Jabar
jpnn.com, BANDUNG - Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur, selebgram Lisa Mariana, siang ini mendatangi Mapolda Jawa Barat (Jabar).
Kedatangan Lisa untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber Polda Jabar.
Pantauan JPNN di lokasi, Lisa Mariana datang ke Polda Jabar sekitar pukul 13.20 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana cokelat, sambil menjinjing tas hitam.
Lisa didampingi tim kuasa hukumnya, John Boy Nababan.
John mengatakan, kehadiran kliennya ini sebagai saksi, bukan tersangka seperti yang disampaikan polisi.
Dia membantah status tersangka Lisa Mariana, dan menyebut jika perempuan yang sempat berkonflik dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, itu sudah berstatus tersangka.
"Jadi, mungkin ada kekeliruan yang disampaikan humas. Mungkin saat itu (humas) spontanitas. Sebab, apa yang disampaikan humas berbeda dengan keterangan Lisa saat BAP," kata John di Mapolda Jabar, Selasa (18/11).
John menuturkan, pihaknya sudah bersurat ke Bidpropam Polda Jabar terkait penetapan tersangka kliennya.
Selebgram Lisa Mariana penuhi panggilan penyidik Ditsiber Polda Jabar, dan membantah statusnya sebagai tersangka kasus video syur.
