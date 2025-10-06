menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Travel » Akomodasi » Staycation Eksploratif di Golden Tulip PIK2, Menenun Keheningan di Ujung Pesisir

Staycation Eksploratif di Golden Tulip PIK2, Menenun Keheningan di Ujung Pesisir

Staycation Eksploratif di Golden Tulip PIK2, Menenun Keheningan di Ujung Pesisir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Golden Tulip Essential PIK2 di Tokyo Riverside Apartment (Tower Ishikawa) PIK2. Foto: PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Pesisir utara Jakarta kini menyuguhkan wajah baru bagi pencari suasana menenangkan di tengah kota. Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) berhasil menarik perhatian lewat akses mudah, pemandangan laut lepas, dan beragam fasilitas rekreasi serta kuliner yang terus berkembang.

Di tengah keramaian urban itu, Golden Tulip Essential PIK2 muncul sebagai oasis kecil yang mengundang untuk berhenti sejenak. Hotel luks berstandar internasional itu memiliki desain modern, fasilitas nyaman, dan service berkualitas.

Menginap di Golden Tulip PIK2 seolah membawa tamu ke dalam dialog antara elemen laut dan kenyamanan modern. Total 254 kamarnya ditata dengan gaya minimalis kontemporer, termasuk tipe Studio (sekitar 21 m²) dan Family Studio (± 36 m²), menjadikan ruang menginap yang cukup untuk relaksasi ataupun aktivitas ringan.

Baca Juga:

Setiap malam, tirai kaca kamar menyuguhkan panorama laut yang tak terbatas, membiarkan semilir angin pantai menyapa lembut.

Baca Juga:

Di kamar, tamu dapat menikmati kenyamanan tidur dengan kasur dan bantal berisi serat silikon yang baru diperbarui, selimut ringan yang tetap hangat, serta pancuran mandi dengan shower lebar dan jet pijat lembut.

Fasilitas publik di Golden Tulip Essential PIK2 juga tak kalah menarik. Ada “The Windmill” yang menyajikan sajian Nusantara dan masakan internasional sepanjang hari, dari sarapan hingga makan malam. Restoran ini memiliki suasana interior yang hangat.

Golden Tulip PIK2 tawarkan staycation eksploratif dengan suasana tenang di pesisir utara Tangerang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI