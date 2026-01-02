menu
Steffi Zamora dan Nino Fernandez Dikaruniai Anak Pertama, Ini Namanya
Steffi Zamora dan Nino Fernandez. Foto: Instagram/steffizamoraaa

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Steffi Zamora dan Nino Fernandez akhirnya dikaruniai anak pertama.

Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Steffi Zamora dan Nino Fernandez mengunggah foto perdana dengan anaknya yang berjenis kelamin perempuan.

Dalam potret hitam putih tersebut, terlihat kebahagiaan suami istri itu bersama buah hati.

Nama anak Steffi Zamora dan Nino Fernandez pun ditulis di keterangan foto.

"Kaia Lanna Fernandez," tulis Steffi Zamora.

Putri pertama Steffi Zamora dan Nino Fernandez ternyata lahir pada 28 Desember 2025.

Akan tetapi, suami istri itu tidak membeberkan lokasi kelahiran anak pertama.

Steffi Zamora dan Nino Fernandez hingga saat ini juga belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

