Steffi Zamora dan Nino Fernandez Dikaruniai Anak Pertama, Ini Namanya
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Steffi Zamora dan Nino Fernandez akhirnya dikaruniai anak pertama.
Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Steffi Zamora dan Nino Fernandez mengunggah foto perdana dengan anaknya yang berjenis kelamin perempuan.
Dalam potret hitam putih tersebut, terlihat kebahagiaan suami istri itu bersama buah hati.
Nama anak Steffi Zamora dan Nino Fernandez pun ditulis di keterangan foto.
"Kaia Lanna Fernandez," tulis Steffi Zamora.
Putri pertama Steffi Zamora dan Nino Fernandez ternyata lahir pada 28 Desember 2025.
Akan tetapi, suami istri itu tidak membeberkan lokasi kelahiran anak pertama.
Steffi Zamora dan Nino Fernandez hingga saat ini juga belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Pasangan selebritas Steffi Zamora dan Nino Fernandez akhirnya dikaruniai anak pertama. Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bintangi Serial Menikahi jadi Yang Kedua, Nino Fernandez Ungkap Tantangannya
- Penjelasan Steffi Zamora Soal Pengin Hijrah
- Pengin Hijrah Segera Tayang di Bioskop, Ini Jadwalnya
- 3 Berita Artis Terheboh: DJ Panda Segera Diperiksa, Deswita Maharani Menangis
- Steffi Zamora Hamil Anak Pertama, Deswita Maharani: Kayaknya Ngidam Masak
- Perankan Istri Kedua dalam Series Menikahi Jadi yang Kedua, Aisyah Aqilah Keluar Dari Zona Nyaman