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Stella Aurellia Menggebrak Red Bull Dance Your Style 2026, Panggung Dunia Menanti

Stella Aurellia Menggebrak Red Bull Dance Your Style 2026, Panggung Dunia Menanti
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Stella Aurellia juara Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026. Foto: Red Bull Indonesia.

jpnn.com - Stella Aurellia membuka jalan menuju panggung dunia setelah keluar sebagai juara Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026.

Dancer berusia 20 tahun itu akan membawa nama Indonesia ke World Final 2026 di Zurich, Swis, pada 24 Oktober mendatang.

Stella memastikan tiket tersebut setelah mengalahkan Eyga pada final Red Bull Dance Your Style Indonesia edisi kali ini. Dia selanjutnya bakal berhadapan dengan 50 dancer terbaik dari berbagai negara.

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Bagi Stella, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menunjukkan kualitas dancer Indonesia di hadapan penonton dunia.

"Memenangi Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026 tentunya menjadi sebuah pencapaian yang bermakna bagi saya. Apalagi, Swis merupakan salah satu negara yang sudah lama saya impikan untuk dikunjungi," ucapnya.

Stella bukan nama baru di ajang tersebut. Dia sebelumnya pernah menjadi finalis Red Bull Dance Your Style Indonesia 2024 dan telah menekuni dunia dance sejak berusia lima tahun.

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Pengalaman lainnya juga didapat ketika dirinya dipercaya menjadi movement director dan choreographer untuk penampilan grup musik No Na di Head in The Clouds Los Angeles.

Tantangan Besar Menanti

Kini, tantangan berbeda menantinya di Zurich. Stella ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuktikan kemampuan dancer Indonesia di level internasional.

Stella Aurellia membuka jalan menuju panggung dunia setelah keluar sebagai juara Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026.

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