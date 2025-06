Stephanie Poetri Menikah, Titi DJ: Resepsinya Insyaallah di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh keluarga musisi Titi DJ.

Sebab putrinya, Stephanie Poetri baru saja mengumumkan pernikahannya dengan sang kekasih, Asher Bloom.

Dalam unggahannya di Instagram, Titi DJ mengatakan bahwa pernikahan putrinya itu digelar pada Sabtu (30/5) lalu, di Amerika.

Baca Juga: Titi DJ Khawatirkan Keselamatan Stephanie Poetri di Los Angeles

"Surprise! Tapi kayanya sudah bukan kejutan lagi, ya. Yes! Stephanie dan Asher menikah tanggal 30 Mei 2025 di Beverly Hills Courthouse, Los Angeles USA. Sehari sebelum penampilan Stephanie di #HeadslnTheClouds2025," ujar Titi DJ melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (2/6).

Pelantun Sang Dewi itu merasa bahagia menyaksikan pernikahan buah hatinya tersebut.

Kebahagiaan itu turut dirasakan oleh saudara-saudara Stephanie Poetri lainnya.

"Kami (aku dan kakak-kakaknya Stephanie: Salmaa, Salwaa dan Daffa) sangat bahagia dengan pernikahan ini. Welcome to the family, Asher dan keluarga: Julie dan Joel (orang tua Asher), Shira dan Zach (saudara Asher)," tutur Titi DJ.

Penyanyi 59 tahun itu lantas menuturkan bahwa resepsi pernikahan Stephanie Poetri dan suami rencananya akan digelar di Indonesia pada Juli atau Agustus mendatang