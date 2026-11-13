Stik Ubi Berongga, Inovasi Camilan Renyah untuk Semua Generasi
jpnn.com, JAKARTA - Lemonilo memperluas lini bisnis camilan sehat dengan meluncurkan Lemonilo Chimi Fries berbahan dasar ubi kuning dan ubi ungu.
Produk terbaru ini menyasar pasar camilan keluarga dengan menawarkan makanan ringan yang dapat dinikmati berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua.
Co-CEO Lemonilo, Shinta Nurfauzia, mengatakan peluncuran Chimi Fries merupakan langkah lanjutan perusahaan dalam mengembangkan kategori camilan berbahan ubi.
Inovasi tersebut juga didorong oleh kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadikan aktivitas mencamil sebagai bagian dari momen kebersamaan.
"Bagi masyarakat Indonesia, ngemil bukan sekadar mengisi perut, melainkan momen kebersamaan di rumah, kantor, maupun perjalanan," ujar Shinta.
Menurut Shinta, Chimi Fries hadir dalam bentuk stik berongga dengan tekstur renyah, ringan, dan tidak mudah hancur. Produk ini memadukan cita rasa gurih umami dengan manis alami ubi.
Dari sisi komposisi, Chimi Fries menggunakan tepung ubi kuning sebesar 3,6 persen dan ubi ungu sebesar 3,6 persen, bebas gluten, menjadi sumber serat, serta dibuat tanpa lemak trans, pewarna, perisa, dan pengawet buatan.
"Yang terpenting, orang tua bisa tenang membagikan camilan ini kepada anak-anak karena dibuat dari bahan-bahan yang lebih baik," katanya.
Stik ubi berongga hadir sebagai inovasi camilan renyah yang dapat dinikmati semua generasi.
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