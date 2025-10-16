Stimulus Q4 Diharapkan Genjot Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Pasar keuangan domestik menunjukkan sinyal positif, ditandai dengan penguatan tipis pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang Rupiah.

Sentimen positif ini didukung upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta meredanya ketegangan perang dagang global.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan data dalam negeri menunjukkan perkembangan cukup baik, meskipun terdapat tantangan seperti pembengkakan utang.

Pemerintah ditaksir berencana menerapkan stimulus ekonomi pada kuartal keempat tahun ini untuk mendorong daya beli masyarakat.

"Nah, kemudian kita lihat juga untuk data dalam negeri pun juga ya sedikit cukup bagus, walaupun kemarin juga utang Indonesia juga membengkak, ya, kemudian pemerintah pun juga akan menerapkan stimulus ya di kuartal keempat ini di akhir-akhir tahun," ujar Ibrahim saat dihubungi jpnn.com, Kamis (16/10).

Stimulus ini dinilai penting mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga yang diperkirakan melambat.

Analis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga akan lebih rendah dari kuartal kedua, sekira di bawah 5 persen.

"Ya ini yang akan menggejot daya beli masyarakat, karena kita melihat bahwa orang banyak mengatakan kuartal ketiga ini kemungkinan sedikit lebih jelek dibandingkan kuartal kedua, ya di 5,12 (pertumbuhan ekonomi indonesia). Ada yang anggapan bahwa kemungkinan di bawah 5 persen," jelasnya.