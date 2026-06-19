STIP Indonesia Terima Kunjungan 2 Delegasi dari Korea Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Indonesia menerima kunjungan dua delegasi dari Korea Selatan yaitu Korea Leading Company of Ship Management (KLCSM) dan Korea Maritime and Ocean University (KMOU) di Jakarta belum lama ini.

Kunjungan istimewa ini diterima oleh Ketua STIP Indonesia, Capt. Tri Cahyadi, yang didampingi oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Riyanto, Koordinator Administrasi Ketarunaan dan Alumni, Albertus Eko Kuswinoto dan Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, Yok Suprobo.

“Pertemuan lintas negara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi internasional dengan merumuskan sejumlah program kerja sama strategis. Selain itu, fokus utama dari kunjungan penting ini adalah Validasi Fasilitas Level Dunia. Di mana kami memastikan kualitas pendidikan dan modernisasi fasilitas diklat di STIP Indonesia berada pada level tertinggi,” ujar Capt Tri.

Dia menambahkan fokus pembahasan mencakup pengembangan pendidikan dan pelatihan (diklat), program rekrutmen taruna, serta pembukaan peluang beasiswa (scholarship) guna mendukung lahirnya SDM dan karier maritim yang unggul.

“Dalam kunjungan ini kami juga melakukan Sinergi Akademik & Industri. Di mana kami memperkuat kemitraan strategis jangka panjang antara STIP, industri pelayaran (KLCSM), dan institusi pendidikan (KMOU) untuk mencetak SDM maritim yang futuristik dan siap bersaing di kancah internasional,” katanya.

Adapun rangkaian acara diawali dengan sesi diskusi produktif antar pimpinan untuk menyelaraskan visi institusi. Setelah itu, delegasi Korea Selatan diajak untuk mengikuti kegiatan campus tour.

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“Dalam tur tersebut, para delegasi meninjau langsung berbagai fasilitas pendidikan modern berstandar internasional yang dioperasikan oleh STIP Indonesia,” katanya.

Peninjauan ini, kata Capt Tri memberikan gambaran nyata dan meyakinkan bagi pihak KLCSM dan KMOU mengenai kesiapan STIP Indonesia dalam mencetak cadet pelaut yang kompeten dan siap bersaing di industri maritim global.