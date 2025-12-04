STIP Jakarta Raih 3 Penghargaan di World Robot Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Indonesia meraih tiga penghargaan dalam ajang World Robot Games (WRG) 2025 di Taipei, Taiwan pada 26–29 November.

Ketua STIP Jakarta, Capt. Tri Cahyadi mengatakan WRG sebagai kompetisi internasional yang mempertemukan inovator muda dari berbagai negara telah menjadi arena pengujian kemampuan, kreativitas, dan kecakapan teknis dalam pengembangan robot cerdas.

“Partisipasi cadet STIP pada tahun ini bukan sekadar kegiatan kompetitif, tetapi merupakan bagian dari strategi institusi untuk mewujudkan diri sebagai smart campus dan pusat riset teknologi maritim modern yang berkelas dunia. Dengan demikian, prestasi yang diraih delegasi Indonesia bukan hanya kemenangan tim, melainkan kemenangan visi jangka panjang,” katanya.

Pada WRG 2025, delegasi STIP Indonesia berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu: Pertama, 2nd Place – Innovative Robot Senior, Proyek: Humanoid Robot dengan Tim: Muhammad Dikara Pramudya Widada, Revalsa Aleka Satriaji, William Narendra Widisono.

Kedua 2nd Place – Innovative Robot Senior, Proyek: Prosthetic Arm Robot dengan Tim: Ananda Fabio Pudaya, Andreas Manuel Gosal, Muhammad Firgia Aldebaran. Dan ketiga adalah 3rd Place – Incredible Machine Category Proyek: AI Telepresence Robot dengan Tim: William Narendra Widisono, Muhammad Firgia Aldebaran

Capt. Tri menambahkan persiapan cadet STIP dalam mengikuti WRG 2025 mencerminkan kesadaran institusi akan tuntutan tersebut.

Proses yang dilakukan secara intensif mulai dari perancangan prototipe robot, pengembangan algoritma AI, pengujian performa perangkat, hingga simulasi kompetisi menunjukkan adanya budaya riset yang mulai tumbuh dan terkelola. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat ekosistem inovasi di pendidikan pelayaran.

Tak kalah penting, katanya, sistem penjurian WRG yang mengacu pada lima aspek utama: project relevance, functionality, complexity, exhibition, dan Q&A interview, sesungguhnya menuntut kemampuan interdisipliner.