Stjepan Loncar Bongkar Beratnya Latihan Persija di Thailand

jpnn.com - Para pemain Persija Jakarta menikmati menu latihan yang diberikan selama menjalani pemusatan latihan di Thailand.

Pemain Persija Stjepan Loncar mengaku senang dengan program latihan yang diberikan sebagai modal menatap Super League 2026/27.

Pesepak bola kelahiran 10 November 1996 itu merasa kondisi fisiknya bersama rekan-rekannya mengalami peningkatan setelah menjalani latihan pada pekan perdana di Negeri Gajah Putih.

Selama pemusatan latihan, agenda Persija dibagi menjadi dua sesi, yakni latihan fisik pada pagi hari serta latihan taktik dan strategi pada sore hari.

“Latihan di Thailand ini sangat keras. Sebab, kami ada dua sesi latihan.”

“Pagi hari latihan di gym, dan sekarang latihan yang bagus dengan sprint, penguasaan bola, serta beberapa skema polygon,” ujar pemain asal Bosnia Herzegovina itu.

Stjepan Loncar antusias menjalani program tersebut karena menjadi modal penting untuk menghadapi musim baru.

Dengan jadwal pertandingan yang padat, kondisi fisik yang prima tentu sangat diperlukan para pemain di setiap laga.