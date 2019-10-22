menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Stok BBM Aman, Bahlil Minta Publik Tidak Panik

Stok BBM Aman, Bahlil Minta Publik Tidak Panik

Stok BBM Aman, Bahlil Minta Publik Tidak Panik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta publik tidak melakukan pembelian panik atau panic buying terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Hal demikian dikatakan Bahlil menjawab pertanyaaan wartawan terkait kabar panic buying BBM oleh warga di beberapa daerah, seperti Jawa Timur (Jatim).

"Jadi enggak perlu ada panik, enggak perlu," kata dia setelah menghadiri Buka Puasa Bersama di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (6/3).

Baca Juga:

Diketahui, panic buying warga dipicu dari agresi militer AS-Israel terhadap Iran yang direspons Teheran dengan penutupan Selat Hormuz.

Adapun, Selat Hormuz menjadi jalur pedagangan penting minyak dari Timur Tengah untuk beberapa negara.

Belakangan, muncul pernyataan dari pemerintah bahwa stok bahan bakar Indonesia mencapai 21 hari yang mengakibatkan aksi panic buying. 

Baca Juga:

Menurut Bahlil, suplai impr BBM Indonesia sebenarnya dalam kondisi aman. Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) sudah memindahkan impor minyak dari Timur Tengah ke sejumlah negara lainnya.

Sebelumnya, sekitar 20 hingga 25 persen bahan baku minyak mentah Indonesia didatangkan dari kawasan Timur Tengah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM Indonesia terjaga dan meminta publik tidak melakukan pembelian panik atau panic buying.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co