Stok BBM Subsidi di Kabupaten Manokwari Terjaga, Pelayanan Berjalan Optimal

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan stok BBM mencukupi serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Pasokan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu jenis minyak solar di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, terpantau aman dan terkendali.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan langkah penyediaan dan pendistribusian BBM telah dilaksanakan sejalan dengan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Kamis (22/1).

“Sejak Jumat (23/01/2026), stok BBM subsidi dan kompensasi berada dalam kondisi baik. Penyaluran solar di Kabupaten Manokwari terjaga, mencukupi, dan kondusif untuk melayani kebutuhan masyarakat. Stok BBM subsidi telah ditambah menjadi sekitar 28 hingga 30 kiloliter (KL),” ujar Wahyudi di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (27/1).

Wahyudi mengungkapkan BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan stok BBM subsidi pada dua SPBU di Kabupaten Manokwari dengan kuota penyaluran harian masing-masing sebesar 15 KL per SPBU.

“Pada Sabtu (24/01/2026), stok di kedua SPBU terpantau sangat mencukupi dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung normal,” tambahnya.

Pada Minggu (25/01/2026) hingga Senin (26/01/2026), stok BBM subsidi di kedua SPBU tersebut juga tetap terjaga dengan baik.

“Terpantau pada hari Senin terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi di Kabupaten Manokwari sekitar 15 hingga 20 KL. Stok hingga hari Senin dalam keadaan baik, sehingga secara keseluruhan, penyaluran BBM subsidi berjalan aman dengan stok memadai dan distribusi yang kondusif,” jelas Wahyudi.