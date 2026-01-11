menu
Stok Beras Bulog Tembus 3,3 Juta Ton, Aman untuk Imlek hingga Lebaran

Stok Beras Bulog Tembus 3,3 Juta Ton, Aman untuk Imlek hingga Lebaran

Stok Beras Bulog Tembus 3,3 Juta Ton, Aman untuk Imlek hingga Lebaran
Perum Bulog menjamin ketersediaan stok CBP dalam kondisi aman menjelang periode Imlek, Ramadan dan Hari Rara Idulfitri. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog menjamin ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan melimpah menjelang periode Imlek, Ramadan, dan Hari Rara Idulfitri.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan total stok CBP saat ini mencapai angka signifikan, berkisar 3.351.900 ton.

Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Rizal menyatakan Bulog telah melakukan kalkulasi matang agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran selama periode tersebut.

"Jadi, kesiapan stok ini untuk menghadapi, pertama adalah Imlek dalam waktu dekat, kemudian menghadapi Ramadan, kemudian menghadapi Lebaran," katanya di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Rizal menambahkan jumlah stok tersebut diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan masuknya masa panen raya.

Optimisme ini didukung potensi produksi dalam negeri yang dikawal Kementerian Pertanian.

"Insyaallah dengan stok ini akan terus bertambah karena potensi hasil panen dari Kementerian Pertanian," kata Rizal.

