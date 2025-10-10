Stok Beras Nasional Tembus 4,2 Juta Ton, Indonesia Bakal Setop Impor Tiga Bulan Lagi

menu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan produksi dan serapan beras mengalami peningkatan signifikan di sektor pangan nasional. Foto: Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan stok beras nasional menembus 4,2 juta ton.

Hal itu diungkapkan Amran saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Oktober 2025. 

Menurut Amran, harga beras di pasar pun mulai mengalami penurunan.

Baca Juga:

“Ini pertama dalam sejarah Indonesia stoknya 4,2 juta ton selama merdeka. Bulog berdiri tahun 1969, ini pertama dalam sejarah, tidak pernah terjadi. Stok tertinggi, kemudian NTP naik, dan ada yang menarik adalah penyumbang PDB tertinggi pertama, itu jawara adalah pertanian dalam sejarah,” ungkap Amran usai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Negara, Kamis (9/10).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2025 terjadi deflasi beras sebesar 0,13 persen, capaian pertama dalam lima tahun terakhir di masa paceklik.

“Khusus bulan ini, beras terjadi deflasi, yaitu minus 0,13 persen. Lima tahun terakhir, ini pertama di bulan September, di saat paceklik. Itu bisa ditunjukkan datanya, data inflasi minus 0,13 persen,” tuturnya.

Baca Juga:

Menurut Amran, FAO (Organisasi Pangan Dunia) bahkan memprediksi kenaikan produksi beras Indonesia sebagai nomor dua terbesar di dunia.

“Dan nilai tukar petani (NTP) juga naik tajam, mencapai 124,36 persen, jauh di atas target Kementerian Keuangan sebesar 110 persen. Ini bukti nyata kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya.

