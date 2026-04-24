Stok Beras RI Tembus 5 Juta Ton, Wamentan Sudaryono: Tertinggi Sepanjang Sejarah

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintahan era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan tonggak baru dalam ketahanan pangan nasional.

Dalam sejarah Republik Indonesia, lanjut Sudaryono, cadangan beras pemerintah (CBP) yang tertinggi yang dapat disimpan Perum Bulog terjadi pada 23 April 2026 mencapai 5.000.198 ton.

"Tertinggi sepanjang sejarah, tertinggi sepanjang Bulog ada dan tertinggi sepanjang Republik ini berdiri,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/4).

Dia menyatakan stok CBP Indonesia menembus 5 juta ton dan menjadi tertinggi sepanjang sejarah itu merupakan hasil kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional.

Sudaryono menyampaikan langsung capaian itu saat meninjau Gudang Bulog Sukamaju di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mas Dar, panggilan akrab Sudaryono, dalam kunungan itu memastikan secara langsung kondisi stok beras yang tersimpan di gudang.

Mas Dar mengatakan capaian itu menjadi momen penting yang mencerminkan keberhasilan kebijakan pangan nasional. Menurut dia, rekor tersebut tidak terlepas dari kerja bersama lintas sektor dalam memperkuat produksi dan distribusi beras di dalam negeri.

Untuk memastikan validitas capaian tersebut, Mas Dar mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Karawang, Jawa Barat.

Peninjauan itu dilakukan guna melihat secara langsung hasil panen serta kondisi cadangan beras yang tersimpan. “Tadi saya sudah keliling dengan kawan-kawan semua, termasuk Pak Mentan Andi Amran Sulaiman di Karawang. Kami memastikan dan mengecek secara langsung hasil dan juga kondisi cadangan beras yang disimpan di Gudang Bulog,” katanya.