Storytelling Competition Bank Jakarta Menyemarakkan PRJ 2026

jpnn.com - JAKARTA - Bank Jakarta menggelar Storytelling Competition bertema Exploring Jakarta Through Fairy Tales, Sabtu (5/7).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Bank Jakarta dalam memeriahkan Pekan Raya Jakarta 2026.

Acara itu memasuki babak grand final yang dilaksanakan di Suasana Booth Bank Jakarta di Hall C1 Jakarta Fair 2026, JIExpo Kemayoran.

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Sebanyak 10 finalis terbaik tampil di babak puncak setelah melalui proses seleksi.

Kompetisi itu menjadi wadah bagi anak-anak mengasah kreativitas, memperkuat kemampuan berbicara di depan umum, serta menumbuhkan rasa percaya diri sejak usia dini.

Kegiatan tersebut juga menjadi media edukatif yang memperkenalkan Jakarta kepada generasi muda melalui pendekatan yang menyenangkan dan sesuai dengan dunia anak.

Salah seorang peserta, Petra Timothy Joseph, mengaku memperoleh pengalaman berharga melalui kompetisi tersebut.

Meski sempat merasa gugup saat tampil di hadapan banyak orang, dia mengaku persiapan yang dilakukan sejak jauh hari membuatnya mampu tampil percaya diri hingga akhirnya meraih juara pertama kategori usia 10-12 tahun.