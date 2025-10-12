STQH Nasional XXVIII 2025 Dibuka, Menag Nasaruddin: Ini Bukan Sekadar Kompetisi Keagamaan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membuka Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Tugu Persatuan, kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (11/10) malam.
Pembukaan STQH ditandai dengan pemukulan dimba, alat musik tradisional khas Kendari, oleh Menko PMK Pratikno bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad.
Ribuan masyarakat tampak memenuhi area Tugu Persatuan yang menjadi arena utama pelaksanaan STQH untuk menyaksikan momentum pembukaan yang sarat nilai budaya dan spiritualitas.
Pratikno menegaskan Islam pernah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia.
Dia mengingatkan para ilmuwan Muslim masa lalu bukan hanya ahli di bidang sains dan teknologi, tetapi juga penghafal Al-Qur’an yang mampu memadukan iman dan akal dalam membangun peradaban besar.
“Para ilmuwan besar itu bukan hanya ahli pengetahuan, tetapi juga penghafal Al-Qur’an. Ini bukti bahwa iman dan akal dapat bersinergi membangun peradaban,” ujar Pratikno yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Menko PMK mengajak generasi muda Islam untuk terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritualitas.
Menurutnya, kemajuan harus dijadikan sarana memperkuat syiar Islam di tingkat global.
STQH Nasional XXVIII 2025 resmi dibuka, Menag Nasaruddin menyampaikan ini bukan sekadar kompetisi keagamaan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mulyadi Minta Presiden Evaluasi Kebijakan KLH di Kawasan Puncak
- Ada Sekolah Garuda, Nur Cholis Harap Anak Kurang Mampu Bisa Kuliah di Kampus Ternama
- Talita Yakin Sekolah Garuda Bisa Jadi Jembatan Wujudkan Mimpi Kuliah di Luar Negeri
- Berikut Daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, 80% Siswa Mendapat Beasiswa Penuh
- Menkum Supratman Tegaskan Presiden Prabowo Tak Terlibat Rekonsiliasi Internal PPP
- Prabowo Perintahkan Kepala BGN Wajib Cek Kebersihan Makanan dan Alat MBG