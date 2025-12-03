menu
Strategi Akulaku Finance Indonesia Perkuat Penetrasi Segmen Ritel Luring

Sales Conference Meeting PT Akulaku Finance Indonesia yang digelar baru-baru ini. Foto: dok Akulaku Finance

jpnn.com, JAKARTA - PT Akulaku Finance Indonesia memperkuat upaya menembus pasar pembiayaan di kanal ritel luring sebagai langkah strategis memperluas akses layanan.

Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor menyampaikan perusahaan mendorong penguatan kapabilitas tenaga penjualan agar pertumbuhan penyaluran pembiayaan.

Hal itu diungkapkan Perry dalam arahannya kepada tenaga penjualan PT Akulaku Finance Indonesia pada Sales Conference Meeting yang digelar baru-baru ini.

“Peningkatan layanan pada kanal ritel luring sejalan dengan dinamika industri pembiayaan, di mana interaksi langsung masih menjadi faktor penting bagi masyarakat dalam mengambil keputusan pembiayaan,” ujar Perry dikutip, Rabu (3/12).

Dia menjelaskan kehadiran tenaga penjualan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, menjelaskan fitur produk, serta memastikan calon nasabah memahami proses pengajuan secara menyeluruh.

Sebab, kanal ritel luring tetap menjadi titik layanan penting yang memberikan nilai tambah bagi konsumen.

“Penguatan tim penjualan penting dilakukan untuk memastikan ekspansi berjalan terarah. Dengan pendekatan yang lebih solid di segmen ini, kami ingin menghadirkan layanan pembiayaan yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, ” kata Perry.

Dalam forum tersebut, Perry memberikan arahan strategis mengenai pentingnya menjaga kualitas portofolio pembiayaan sejak tahap awal akuisisi nasabah. Penyelarasan strategi ini dilakukan agar tenaga penjualan mampu merespons kebutuhan calon nasabah secara lebih personal, memahami dinamika titik penjualan, serta menjalankan proses akuisisi nasabah yang sesuai standar responsible lending.

