Strategi Alfa Siber Teknologi, Perkuat Ekosistem lewat 3 Pilar Baru
jpnn.com, JAKARTA - PT Alfa Siber Teknologi (AST), Distributor Keamanan Siber Berbasis kecerdasan buatan (AI Cybersecurity) resmi memperkuat ekosistem untuk menjawab tantangan keamanan siber enterprise yang makin kompleks dan berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Hal ini diumumkan dalam perhelatan AST Partner Growth Summit & BOD Executive Dinner 2026, Kamis (30/7), yang dihadiri lebih dari 30 pimpinan direksi perusahaan IT terkemuka di Indonesia dan principal global.
AST secara resmi menggandeng 1Kosmos dan Acronis, serta memperluas kapabilitas Unified Endpoint Management (UEM).
Managing Director PT Alfa Siber Teknologi Ivon Susan mengatakan ketiga pilar ini dikembangkan selaras dengan NIST Cybersecurity Framework 2.0 dan didukung kapabilitas kecerdasan artifisial (AI).
“Memastikan perlindungan yang adaptif, terukur, dan terintegrasi,” ujar Ivon dalam keterangannya, Senin (3/8).
1Kosmos menghadirkan solusi yang memperkuat kapabilitas Alfa Siber dalam keamanan identitas (Identity Security) melalui autentikasi tanpa kata sandi (passwordless) generasi berikutnya, berbasis biometrik dan kecerdasan artifisial (AI) anti deepfake.
Hal ini sangat penting di tengah meningkatnya risiko pencurian kredensial dan serangan berbasis identitas.
Acronis menghadirkan solusi ketahanan siber (Cyber Resilience) yang mengintegrasikan perlindungan siber berbasis kecerdasan artifisial (AI), layanan backup, dan kemampuan pemulihan data secara cepat.
PT Alfa Siber Teknologi (AST), Distributor Keamanan Siber Berbasis kecerdasan buatan (AI Cybersecurity) resmi memperkuat ekosistem untuk menjawab tantangan
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