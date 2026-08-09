Strategi Angel dalam Pemurnian Air Dapur Komersial Indonesia
jpnn.com - KUALITAS air menjadi salah satu faktor penting dalam operasional bisnis food service di Indonesia.
Selain berpengaruh terhadap cita rasa, kualitas air juga berkaitan dengan kebersihan, perlindungan peralatan, dan efisiensi biaya operasional.
Kondisi tersebut mendorong penyedia teknologi pengolahan air menerapkan pendekatan berbasis solusi dengan menyesuaikan teknologi terhadap kualitas air dan kebutuhan masing-masing lokasi.
ANGEL, perusahaan pemurnian air global yang berdiri sejak 1987, menerapkan pendekatan tersebut melalui analisis kualitas air sebelum menentukan teknologi yang digunakan.
Solusi yang ditawarkan mencakup microfiltration (MF), ultrafiltration (UF), dan reverse osmosis (RO), baik secara tunggal maupun kombinasi.
Pendekatan itu memungkinkan sistem pengolahan air disesuaikan dengan kondisi di lapangan, mulai dari sedimentasi, kandungan klorin, risiko mikrobiologi, hingga kebutuhan peralatan.
Pendekatan tersebut salah satunya diterapkan pada gerai KFC di Indonesia. Berdasarkan analisis kualitas air di setiap lokasi, kebutuhan sistem pemurnian dapat berbeda.
Sejumlah gerai menggunakan ANGEL C11 microfiltration yang dipadukan dengan sterilisasi ultraviolet (UV).
Kualitas air menjadi salah satu faktor penting dalam operasional bisnis food service di Indonesia
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