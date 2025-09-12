menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Strategi BPDP Dorong Nilai Tambah Sawit, Kelapa, dan Kakao

Strategi BPDP Dorong Nilai Tambah Sawit, Kelapa, dan Kakao

Strategi BPDP Dorong Nilai Tambah Sawit, Kelapa, dan Kakao
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Mohammad Alfansyah buka-bukaan soal strategi memperkuat hilirisasi industri sawit. Foto: dok SAFE 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Mohammad Alfansyah buka-bukaan soal strategi memperkuat hilirisasi industri sawit, kelapa, dan kakao.

"Sejak awal, strategi kami adalah menciptakan permintaan di dalam negeri agar petani tetap memperoleh harga yang kompetitif. Kini, harga yang diterima petani sawit terus mencatatkan rekor hampir setiap bulan,” ujar Alfansyah dalam acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 yang digelar Katadata di Jakarta, Kamis (11/9).

Alfansyah menjelaskan strategi BPDP dalam pengelolaan dana perkebunan dimulai sejak 2015 dengan menekankan pada penguatan permintaan domestik, khususnya di sektor kelapa sawit.

Baca Juga:

Hal ini terbukti mampu menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat langsung bagi petani.

Menuru Alfansyah, pemanfaatan energi berbasis kelapa sawit kini telah menjadi penopang utama transisi energi nasional.

Sebab, kontribusi sawit terhadap pengurangan penggunaan energi fosil sangat signifikan.

Baca Juga:

"Biodiesel berbasis sawit berhasil menurunkan hingga 40 persen penggunaan energi fosil. Artinya, dalam setiap liter energi solar yang digunakan, 40 persennya berasal dari sawit. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal kesejahteraan petani dan kedaulatan energi nasional,” tegasnya.

Namun, BPDP tidak berhenti hanya pada kelapa sawit. Lembaga ini kini memperluas mandatnya untuk juga mendorong pengembangan kelapa dan kakao.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Mohammad Alfansyah buka-bukaan soal strategi memperkuat hilirisasi industri sawit

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI