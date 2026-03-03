Strategi Cerdas Mengelola THR Agar Dompet Tetap Sehat Seusai Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Momen cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi saat yang paling dinanti. Saldo rekening yang bertambah seringkali memicu daftar keinginan yang panjang.

"Namun, tanpa rencana yang matang, uang THR seringkali habis tak berbekas dalam sekejap atau hanya numpang lewat," kata Chief Client and Marketing Officer Sun Life Indonesia, Maika Randini, Selasa (3/3).

Dia melanjutkan THR adalah kesempatan emas untuk memperkuat struktur keuangan keluarga jika dikelola dengan bijak.

Hal itu agar kondisi finansial tetap stabil dan napas dapur tetap panjang setelah Idulfitri.

Maika Randini mengungkapkan ada lima strategi cerdas alokasi THR yang bisa dierapkan, agar THR tidak sekadar lewat begitu saja.

1. Tunaikan kewajiban dan berbagi (10–15%).

Yang paling utama ialah menyisihkan untuk zakat fitrah, sedekah, atau bantuan bagi keluarga besar.

Dengan perkiraan zakat fitrah sekitar Rp50 ribu per jiwa, memprioritaskan kewajiban agama di awal akan membantu lebih mawas diri dalam mengontrol sisa anggaran lainnya.