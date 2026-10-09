Strategi GrabAds Bantu Pelaku Bisnis F&B di Tengah Perubahan Perilaku Konsumen

jpnn.com - JAKARTA - Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho mengungkapkan sebanyak 79 persen pesanan GrabFood dimulai dengan pelanggan yang mengeksplorasi pilihan terlebih dahulu.

Konsumen rata-rata menghabiskan waktu selama 12,4 menit untuk menelusuri hingga sekitar enam merchant sebelum menentukan pilihan.

Data GrabAds tersebut menunjukkan pentingnya tahap eksplorasi dalam perjalanan konsumen menuju sebuah pembelian.

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Perubahan perilaku itu melatarbelakangi penyelenggaraan F&B Forward: GrabAds Marketing Summit 2026 di Indonesia.

Forum perdana ini mempertemukan para pelaku pemasaran serta pemimpin bisnis dari industri makanan dan minuman.

"Melalui F&B Forward: GrabAds Marketing Summit, kami mengajak para pelaku marketing dan business leaders untuk menghubungkan brand building dengan conversion secara lebih utuh, dari membangun Top of Mind hingga memenangkan Top of Cart,” kata Roy di Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

Data menunjukkan status sebagai brand yang dicari belum tentu menjamin merek tersebut langsung dibeli.

Pada sejumlah brand besar di GrabFood, hanya sekitar 29 persen hingga 42 persen pencarian nama merek yang berujung pada transaksi pesanan.