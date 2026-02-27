Strategi Hampers Lebaran Luckybite, Penjualan Melejit hingga 100 Persen
jpnn.com, JAKARTA - UMKM kudapan sehat, Luckybite mencatatkan kenaikan penjualan signifikan sebesar 100 persen menjelang momen Lebaran 2026.
Kenaikan tersebut didorong tingginya permintaan paket hantaran atau hampers, yang menjadi tradisi masyarakat saat hari raya.
Founder Luckybite, Julius Christian Darmawan mengungkapkan lonjakan pesanan sudah mulai terasa sejak beberapa minggu sebelum Ramadan.
Menurut Julius, performa penjualan di masa puncak tersebut jauh melampaui rata-rata penjualan pada hari biasa atau low season.
"Kenaikannya lumayan sih, bisa 100% bisa dari hari penjualan rata-rata low season biasa ya," kata Julius di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (26/2).
Peningkatan volume pesanan tersebut berdampak langsung pada proyeksi omzet perusahaan.
Julius tidak menampik pendapatan di momen Ramadan dan Idulfitri bisa mencapai angka ratusan juta rupiah.
"Sampai, sampai (ratusan juta di tahun sebelumnya)," ujar Julius singkat.
