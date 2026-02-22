Strategi Internasionalisasi, UT Perkuat Jejaring Global di 56 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) makin mengukuhkan posisinya sebagai pionir Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di kancah internasional.

Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 8.391 mahasiswa UT tersebar di 56 negara.

"Hal itu membuktikan bahwa akses pendidikan tinggi berkualitas kini tidak lagi terhalang oleh batas geografis maupun status pekerjaan," kata Rektor UT, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., Minggu (22/2).

Baca Juga: Wisuda Universitas Terbuka Jepang jadi Bukti Batas Wilayah Bukan Penghalang Meraih Pendidikan Tinggi

Dukungan terhadap kiprah global UT ini dipertegas dalam rapat kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atikbud) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO di Jakarta, 9-13 Februari 2026.

Dalam sesi materi bertajuk "Internasionalisasi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka", Rektor UT, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., turut menekankan bahwa UT memegang mandat pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"UT hadir untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja agar tetap bisa meningkatkan kualifikasi pendidikan tanpa harus meninggalkan tanggung jawab profesionalnya," ujar Prof. Ali.

Pemaparan Rektor UT mendapat sambutan hangat dari para Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atikbud) di berbagai negara mitra. Salah satunya Atikbud Tokyo, Jepang, Prof. Dr. Amzul Rifin yang mengungkapkan adanya ketertarikan Asosiasi Pengusaha Japan Indonesia terhadap layanan UT.

Atikbud Australia Prof. Yuli Rahmawati yang mencatat minat tinggi dari pemegang Working Holiday Visa (WHV) untuk berkuliah di UT sebagai bekal karir saat kembali ke tanah air. Atikbud Riyadh Arab Saudi, Prof. Dr. Muhammad Irfan Helmy yang melaporkan tingginya animo WNI di Arab Saudi dan bahkan mendorong UT untuk menyelenggarakan prosesi wisuda langsung di Riyadh.