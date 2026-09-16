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Strategi Jelang Lawan Madura United, PSIM Tak Pulang ke Yogyakarta

Strategi Jelang Lawan Madura United, PSIM Tak Pulang ke Yogyakarta
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Skuat PSIM Yogyakarta. Foto: Media Officer

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta tidak ingin kebugaran pemain terkuras sebelum menghadapi Madura United FC.

Demi menjaga kondisi fisik skuad tetap prima, Laskar Mataram memilih menetap sementara di Surabaya.

Sebelumnya, mereka menjalani laga kontra dengan Persebaya pada pekan kedua Super League 2026/2027.

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PSIM menghadapi Madura United pada Jumat (18/9) mendatang.

Jarak waktu yang relatif singkat membuat manajemen dan tim pelatih mengambil keputusan untuk tidak membawa pemain kembali ke Yogyakarta terlebih dahulu.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar, menjelaskan keputusan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi fisik pemain.

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Perjalanan pulang ke Yogyakarta setelah pertandingan, kemudian kembali melakukan perjalanan menuju Pamekasan, dinilai dapat menambah beban pemain.

"Manajemen dan tim pelatih telah sepakat untuk menetap di Surabaya demi mencegah kelelahan pemain akibat perjalanan," kata Iksan.

PSIM Yogyakarta memilih menetap di Surabaya untuk persiapan menghadapi Madura United. Para pemain diharapkan bisa lebih bugar.

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