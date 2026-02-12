Strategi Jus Antara Membangun Bisnis Besar

jpnn.com, JAKARTA - Sadar akan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang makin peduli kesehatan, sekaligus membutuhkan ruang sosial yang nyaman dan estetik.

Hal itu yang membuat Co-Founder Jus Antara Reyner Iskandar menghadirkan Jus Antara.

Reyner melihat fungsi kedai minuman kini telah bergeser, dari sekadar tempat “beli dan pergi” menjadi ruang untuk berinteraksi, beraktivitas, dan melepas penat.

"Sejak awal, Jus Antara melihat minuman sehat seharusnya tidak hanya dikonsumsi karena kebutuhan, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup," ujar Reyner dikutip, Kamis (12/2).

Setiap outlet Jus Antara dirancang dengan desain modern, hangat, dan fungsional, menjadikannya nyaman untuk WFC, berkumpul bersama keluarga, maupun menjadi titik temu komunitas.

Meski mengusung konsep premium, Jus Antara tetap menjaga agar produknya aksesibel untuk semua kalangan.

“Beragam jus buah segar ditawarkan dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 8 ribu hingga Rp 15 ribu,” kata Reyner.

Dia juga menjelaskan satu di antara menu unik yang ditawarkan adalah Jus Nusantara Kombinasi, di mana dua jus buah di kombinasi menjadi satu, seperti stroberi yang dicampur dengan rasberi atau blackberi. Selain jus, di sana juga menyediakan menu camilan yang menggugah selera.