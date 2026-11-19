jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memetakan sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi baru dan faktor pemicu inflasi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi terkait langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen.

“Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi beberapa sumber pertumbuhan. Kami juga sudah mengidentifikasi beberapa sumber yang bisa meningkatkan inflasi," kata Drajad di Jakarta, Rabu (18/11).

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Kemenko Perekonomian juga memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.

Dradjad menjelaskan keputusan mengenai suku bunga acuan merupakan kewenangan bank sentral.

“Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pertumbuhan dan juga inflasi itu akan tetap sesuai dengan target,” jelasnya.

Adapun BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan periode November 2026 yang berlangsung pada Selasa (17/11) dan Rabu ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) sehingga berada pada level 6,00 persen.

Selanjutnya, suku bunga deposit facility serta suku bunga lending facility juga dinaikkan masing-masing sebesar 25 bps sehingga berada pada level 5,25 persen dan 6,75 persen.