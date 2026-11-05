Strategi Komunikasi Berkelanjutan Makin Dibutuhkan Untuk Persoalan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Komunikasi keberlanjutan makin dibutuhkan untuk menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan. Informasi yang akurat dan mudah dipahami diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik, memperluas partisipasi, serta mendorong perubahan perilaku dalam menghadapi perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan kerusakan ekosistem.

Pentingnya komunikasi tersebut mengemuka dalam Sustainability Communication Expert Dialogue yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (4/11). Forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, diplomat, pelaku usaha, dan media tersebut sekaligus menandai peluncuran Center for Sustainability Communication and Policy (CSCP) Indonesia.

Penasihat Utama Menteri Kehutanan Bambang Soepijanto menegaskan komunikasi berbasis bukti dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian penting dari keberhasilan kebijakan kehutanan.

Komunikasi perlu hadir sejak persoalan diidentifikasi, kebijakan dirumuskan, hingga pelaksanaan dan evaluasi, sekaligus menjadi sarana untuk mendengar aspirasi serta memperbaiki kebijakan. Menurut dia, informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi lapangan akan memperkuat kepercayaan publik.

“Karena itu, keberhasilan komunikasi perlu dilihat dari tumbuhnya pemahaman, kemampuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan,” ujar Bambang dalam sambutan kunci pada Sustainability Communication Expert Dialogue #1 dan peluncuran CSCP Indonesia.

Bambang juga menyambut peluncuran Center for Sustainability Communication and Policy (CSCP) Indonesia yang dikelola Asosiasi Komunikasi Keberlanjutan Indonesia (ASKOMKI).

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Dia berharap lembaga ini mempertemukan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pengalaman lapangan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta masyarakat, termasuk dalam mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Ia menekankan agar dialog menghasilkan langkah nyata dengan penanggung jawab, sasaran, dan evaluasi yang jelas.

“Tindak lanjutnya dapat berupa kajian bersama, pelatihan komunikasi keberlanjutan, penyusunan materi edukasi publik, maupun pengembangan forum pertukaran pengetahuan secara berkala,” katanya.