Strategi Live Commerce KJP Wellnes, Jualan Sekaligus Edukasi Kesehatan di TikTok

jpnn.com, JAKARTA - KJP Wellnes, unit bisnis kesehatan dan beauty dari KJP Group, kini memperluas jangkauan produknya melalui penjualan online di platform TikTok.

Head of Business KJP Wellnes, Liza Sako menyatakan langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses produk kesehatan yang lebih cepat, lengkap, dan praktis, tanpa dibatasi jarak.

Dia menyebut sejumlah produk yang selama ini banyak dicari di jaringan apotek KJP kini bisa dibeli lebih luas lewat kanal digital.

“Produk-produk unggulan KJP yang selama ini dipercaya konsumen di apotek, kini bisa dijangkau lebih cepat dan lebih lengkap melalui penjualan online TikTok KJP Wellnes. Kami optimistis unit Wellnes ini akan diterima dengan baik oleh publik,” ujar Liza.

Menurut dia, KJP Wellnes tidak sekadar memindahkan toko ke ranah online.

Sebab, fokus utama KJP adalah menghadirkan pilihan produk wellness yang relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini—mulai dari collagen, vitamin, krim perawatan, sampai produk pendukung kebugaran harian.

Namun, kurasinya dibuat tetap ketat dan terarah. KJP WELLNES menekankan tiga prinsip utama dalam proses pemilihan produk, yaitu:

Product–market fit: memastikan produk benar-benar menjawab kebutuhan nyata konsumen