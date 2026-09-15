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Strategi Mandiri Changan di Pasar Otomotif Filipina, Lepas Inchcape

Strategi Mandiri Changan di Pasar Otomotif Filipina, Lepas Inchcape
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Ilustrasi brand Changan. Foto: ridho

jpnn.com - Persaingan pasar otomotif di Asia Tenggara sedang hangat-hangatnya, dan Changan Auto baru saja mengambil keputusan besar.

Setelah tiga tahun berjalan berdampingan dengan Inchcape Philippines, Changan resmi menyapih jalur distribusinya dan mengambil kendali penuh operasional mereka di Filipina.

Tak ada lagi perantara, mulai dari urusan jualan, promosi, pengembangan jaringan diler, hingga purnajual kini ditangani langsung oleh sang prinsipal.

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Meski berpisah jalan, hubungan kedua pihak berakhir dengan hangat.

Changan secara terbuka menyampaikan apresiasinya atas keringat dan dedikasi tim Inchcape yang telah membesarkan nama mereka di tanah Filipina selama tiga tahun terakhir.

"Kami mengakui dan menghargai upaya seluruh tim Inchcape dalam membangun merek serta melayani pelanggan dan jaringan diler selama tiga tahun terakhir," ungkap manajemen Changan Auto dalam pernyataan resminya.

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Agar pengguna setia Changan tak telantar, masa transisi ini dipastikan berjalan mulus.

Inchcape masih akan mendampingi Changan sementara waktu, sembari pabrikan China tersebut merampungkan pembentukan anak perusahaan barunya di sana.

Setelah tiga tahun berjalan berdampingan dengan Inchcape, Changan resmi mengambil kendali penuh operasional mereka di Filipina

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